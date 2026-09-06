फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Sub-Inspector took off his uniform and climbed into the pit to rescue the children.

Hamirpur News: वर्दी उतारकर बच्चों को बचाने के लिए गड्ढे में उतरे एसआई

Sun, 06 Sep 2026 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Sub-Inspector took off his uniform and climbed into the pit to rescue the children.
फोटो 06 एमएएचपी 23 परिचय-मृतकों के परिजनों से जानकारी लेते एसडीएम अवनीश तिवारी व सीओ दीपक दुबे।
महोबा। कोतवाली चरखारी के रिवई गांव में तीन बच्चों के गड्ढे में डूबने की सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी एसआई सुजीत कुमार जायसवाल स्वयं वर्दी उतारकर रेस्क्यू में जुट गए। गोताखोरों के साथ एसआई ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया लेकिन तीनों की जान नहीं बच सकी। एक हाथ में टॉर्च और वर्दी उतारकर बच्चों को बचाने का भरसक प्रयास करने वाले एसआई की हर कोई तारीफ कर रहा है।
विज्ञापन



रिवई गांव में खेलते-खेलते प्रिंस, उसकी चचेरी बहन रोशनी व पड़ोसी अंशुल स्कूल के पीछे स्थित गड्ढे में पहुंच गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने तीनों बच्चों को स्कूल की ओर जाते देखा। देर शाम तक उनके घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की। तब प्रत्यक्षदर्शियों ने स्कूल की ओर जाने की जानकारी दी। तलाश करते गड्ढे के पास पहुंचने पर एक बच्चे प्रिंस का शव उतराता मिला। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी सुजीत कुमार जायसवाल उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए स्वयं घटनास्थल पहुंचे और वर्दी उतारकर स्थानीय गोताखोरों के साथ दो बच्चों की तलाश में जुट गए। आधा घंटे की मशक्कत के बाद रोशनी व अंशुल को बाहर निकाला जा सका लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। प्रिंस दो भाइयों में बड़ा था। घटना से भाई अमन और दो बहनों प्रीति व प्रियंका रो-रोकर बेहाल है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

फोटो 06 एमएएचपी 23 परिचय-मृतकों के परिजनों से जानकारी लेते एसडीएम अवनीश तिवारी व सीओ दीपक दुबे।

फोटो 06 एमएएचपी 23 परिचय-मृतकों के परिजनों से जानकारी लेते एसडीएम अवनीश तिवारी व सीओ दीपक दुबे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed