Hamirpur News: वर्दी उतारकर बच्चों को बचाने के लिए गड्ढे में उतरे एसआई

रिवई गांव में खेलते-खेलते प्रिंस, उसकी चचेरी बहन रोशनी व पड़ोसी अंशुल स्कूल के पीछे स्थित गड्ढे में पहुंच गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने तीनों बच्चों को स्कूल की ओर जाते देखा। देर शाम तक उनके घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की। तब प्रत्यक्षदर्शियों ने स्कूल की ओर जाने की जानकारी दी। तलाश करते गड्ढे के पास पहुंचने पर एक बच्चे प्रिंस का शव उतराता मिला। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी सुजीत कुमार जायसवाल उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए स्वयं घटनास्थल पहुंचे और वर्दी उतारकर स्थानीय गोताखोरों के साथ दो बच्चों की तलाश में जुट गए। आधा घंटे की मशक्कत के बाद रोशनी व अंशुल को बाहर निकाला जा सका लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। प्रिंस दो भाइयों में बड़ा था। घटना से भाई अमन और दो बहनों प्रीति व प्रियंका रो-रोकर बेहाल है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।