फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   HT lines passing over houses and a transformer located right next to a building have become a hazard.

Hamirpur News: घरों के ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन, मकान से सटा ट्रांसफार्मर बना खतरा

Tue, 15 Sep 2026 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
HT lines passing over houses and a transformer located right next to a building have become a hazard.
कुरारा (हमीरपुर)। विकासखंड क्षेत्र के झलोखर गांव के प्रजापति मोहल्ले में घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन और मकान से सटा ट्रांसफार्मर ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत तारों के आपस में टकराने से कई बार चिंगारी गिर चुकी है। इससे आग लगने की घटनाएं भी हो चुकी हैं।
विज्ञापन


ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर दो बार फट चुका है। इससे निकला तेल आसपास स्थित कच्चे मकानों तक फैल गया। घरों के ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन के कारण हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण अंगद, शिव सत्य, रामजीवन, धनीराम, कैलाश, रविकांत और देवीचरण आदि ने बताया कि समस्या को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन


ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान गायत्री शिवहरे से शिकायत कर ट्रांसफार्मर को बस्ती से हटाकर ग्राम समाज की जमीन पर स्थापित कराने और एचटी लाइन को घरों के ऊपर से हटाकर रास्ते के किनारे से ले जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed