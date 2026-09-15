Hamirpur News: जल निकासी से शुरू हुआ झगड़ा, अब सोशल मीडिया पर मुखर

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नगर पंचायत कुरारा की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। पूर्व व वर्तमान चेयरमैन आमने-सामने हैं। पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकि पर जल निकासी में अड़चन पैदा करने का आरोप लगा और नौ इंची पट्टी को जेसीबी से ध्वस्त कराया गया था। जब दोबारा उन्होंने बना लिया तो चेयरमैन आशा रानी कबीर स्वयं मौके पर पहुंची। यहीं पर दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद चेयरमैन ने पूर्व चेयरमैन व उनके भांजे व चार अज्ञात के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करा दी। पूर्व चेयरमैन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक के पास तक पहुंची लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। इसके बाद मौजूदा चेयरमैन ने एक वीडियो बनाकर पूर्व चेयरमैन से अपनी जान को खतरा बता दिया।मंगलवार को अब एक ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। इसमें वोटों की सौदेबाजी पर बात हो रही है। कथित ऑडियो ने दोनों पक्षों के बीच चल रही तनातनी को सोशल मीडिया पर भी मुखर कर दिया है।ऑडियो फर्जी है, एआई से तैयार किया गया : पूर्व चेयरमैनपूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकि ने वायरल ऑडियो को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि धूमिल करने के इरादे से एआई की मदद से फर्जी ऑडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। ऑडियो में उनकी आवाज होने का दावा गलत है। सपा के लिए वह वर्षों से समर्पित होकर काम करती आ रही हैं और आखिरी सांस तक काम करेंगी। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो हकीकत सामने आ जाएगी।ऑडियो असली है, कोई षड्यंत्र नहीं : चेयरमैनकुरारा नगर पंचायत चेयरमैन आशा रानी कबीर से जब वायरल ऑडियो के संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑडियो की बात गलत नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि न ही कोई एआई तकनीकी का प्रयोग हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन भरोसे के लायक नहीं है, वह अपनी बात से मुकर रही हैं।