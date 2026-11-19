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क्षेत्र की 10 समितियों का संचालन केवल पांच सचिवों के जिम्मे है। कई सचिवों के पास दो से तीन समितियों का अतिरिक्त प्रभार है। इस्लामपुर समिति 30 साल बाद इस वर्ष दोबारा शुरू हुई है जिसका प्रभार राठ क्षेत्र के सचिव नरेश कुमार को दिया गया है। बिलगांव के अमरनाथ, सुशील द्विवेदी, जलालपुर के संजय, पुरैनी के विनोद और सरीला के शिवकुमार आदि किसानों ने समय पर खाद न मिलने की शिकायत की है।एडीसीओ चक्रेश ने बताया कि सरीला और बंडवा समितियों में करीब 10-10 टन डीएपी बची है। कम मात्रा के कारण वितरण नहीं हो रहा। अब तक 1,332 किसानों को 760 एमटी डीएपी और 904 किसानों को 374 एमटी यूरिया वितरित की गई है।उधर सहकारी समिति इमलिया और गहरौली से करीब 20 गांवों के किसानों को खाद मिलती है। जिन किसानों को खाद मिली भी है, उन्हें 10 घंटे इंतजार के बाद केवल दो बोरी खाद दी गई। इससे उनकी बोआई पूरी नहीं हो पा रही है। सुबह से शाम तक समिति के चक्कर लगाने के बाद भी किसान खाली हाथ लौट रहे हैं।सचिव निर्दोष राजपूत ने बताया कि इमलिया और गहरौली समिति के लिए 2,750 बोरी यूरिया और 2,500 बोरी डीएपी बांटी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल खाद नहीं है और एक हफ्ते तक आने की संभावना नहीं है। एआर सहकारिता रमाकांत द्विवेदी ने कहा कि डिमांड लगा दी गई है। आगामी चार-पांच दिन में खाद की रैक लगने की संभावना है। आते ही सभी समितियों में उपलब्ध कराई जाएगी।