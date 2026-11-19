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जिले को धान खरीद के लिए छह हजार एमटी का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र दो क्रय केंद्र सुमेरपुर व मुस्करा में सिर्फ 5.8 एमटी धान की खरीद की गई है। दो केंद्रों कुरारा और राठ में अभी तक खाता नहीं खुला है।वहीं बाजरा के तीन क्रय केंद्र कुरारा, सुमेरपुर और मौदहा बनाए गए हैं। 100 एमटी लक्ष्य के सापेक्ष इनमें अभी तक बोहनी नहीं हुई है। ज्वार का पांच हजार एमटी का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए कुल आठ केंद्र बनाए गए हैं। इनमें दो सुमेरपुर, कुरारा, मौदहा, मुस्करा, राठ और सरीला है। अब तक मात्र दो केंद्रों सुमेरपुर और कुरारा में कुल 11 एमटी ज्वार की खरीद हुई है। शेष क्रय केंद्रों में अभी बोहनी का इंतजार है। इनमें एक भारतीय खाद्य निगम का और 14 खाद्य एवं रसद विभाग के क्रय केंद्र बनाए गए हैं।नमी बताकर केंद्रों से लौटाई जा रही धान: भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। कस्बे की गल्ला मंडी में संचालित सरकारी धान एवं ज्वार खरीद केंद्रों पर खरीद की रफ्तार अभी धीमी है। धान खरीद केंद्र पर अब तक सात किसानों से 399.20 क्विंटल धान की खरीद हुई है।वहीं गुरुवार को नदेहरा के दो किसानों से 78 क्विंटल धान खरीदा गया। किसानों के मुताबिक नमी बताकर खरीद नहीं की जा रही है जिसके चलते मंडियों में धान बिक्री करनी पड़ रही है। केंद्र प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि धान में नमी अधिक होने के चलते तीन दिन पहले ही खरीद शुरू हो सकी है। ज्वार खरीद केंद्र प्रभारी मोबिन अहमद ने बताया कि अब तक 11 किसानों से 400 क्विंटल ज्वार खरीदी जा चुकी है।