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मौदहा के कप्तान संतू यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 10 ओवर में मौदहा की टीम सिर्फ 70 रन ही बना सकी। मौदहा की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर बल्लेबाज लकी 0 रन, हर्षित तीन रन और पुष्पेंद्र छह रन बनाकर ही आउट हो गए लेकिन चौथे क्रम में आए मध्यक्रम बल्लेबाज मिथुन ने सर्वाधिक 30 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।जवाब में उतरी छिबौली की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए मुकाबला छह विकेट से जीत लिया। छिबौली की ओर से बल्लेबाज आसिफ ने शानदार 36 रन और मनोज ने 25 रन बनाए। गेंदबाजी में मौदहा की ओर से मातादीन ने 3 विकेट लिए।