Hamirpur News: मौदहा को हराकर छिबौली सेमीफाइनल में पहुंचा
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:29 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:29 PM IST
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गहरौली (हमीरपुर)। गुरुदेव स्टेडियम में आयोजित शिव ज्ञान क्रिकेट प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में छिबौली ने मौदहा को छह विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। टूर्नामेंट का गहरौली के ग्राम पंचायत अधिकारी जयराम कुशवाहा और अरविंद राजपूत ने उद्घाटन किया।
मौदहा के कप्तान संतू यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 10 ओवर में मौदहा की टीम सिर्फ 70 रन ही बना सकी। मौदहा की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर बल्लेबाज लकी 0 रन, हर्षित तीन रन और पुष्पेंद्र छह रन बनाकर ही आउट हो गए लेकिन चौथे क्रम में आए मध्यक्रम बल्लेबाज मिथुन ने सर्वाधिक 30 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।
जवाब में उतरी छिबौली की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए मुकाबला छह विकेट से जीत लिया। छिबौली की ओर से बल्लेबाज आसिफ ने शानदार 36 रन और मनोज ने 25 रन बनाए। गेंदबाजी में मौदहा की ओर से मातादीन ने 3 विकेट लिए।
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मौदहा के कप्तान संतू यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 10 ओवर में मौदहा की टीम सिर्फ 70 रन ही बना सकी। मौदहा की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर बल्लेबाज लकी 0 रन, हर्षित तीन रन और पुष्पेंद्र छह रन बनाकर ही आउट हो गए लेकिन चौथे क्रम में आए मध्यक्रम बल्लेबाज मिथुन ने सर्वाधिक 30 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।
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जवाब में उतरी छिबौली की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए मुकाबला छह विकेट से जीत लिया। छिबौली की ओर से बल्लेबाज आसिफ ने शानदार 36 रन और मनोज ने 25 रन बनाए। गेंदबाजी में मौदहा की ओर से मातादीन ने 3 विकेट लिए।
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