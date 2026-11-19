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इससे पहले टॉस के बाद बल्लेबाजी करने उतरी मवईजार न्याय पंचायत की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंगोहटा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृष्णकांत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दीपेंद्र यादव को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अफजल को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार दिया गया। आयोजनकर्ता व भाजपा नेता शिवशंकर सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुकाबले के दौरान दोनों न्याय पंचायतों के बड़ी संख्या में दर्शक और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। (संवाद)

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हमीरपुर। विधानसभा कप-2027 (महोबा-हमीरपुर) के तहत खेले गए क्रिकेट मुकाबले में इंगोहटा न्याय पंचायत की टीम ने मवईजार न्याय पंचायत को तीन विकेट से शिकस्त दी। रोमांचक मुकाबले में इंगोहटा की टीम ने 10.2 ओवर में सात विकेट खोकर 104 रन बनाते हुए जीत हासिल की।