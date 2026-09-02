Hamirpur News: संकट में दुकानदार, 31 साल से लगीं 14 गुमटियां हटेंगी

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मंगलवार को दुकानदार कलक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र सौंपा। दुकानदारों का कहना है कि वह वर्ष 1995 से टट्टर व गुमटी लगाकर कुरारा में कारोबार कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। नगर पंचायत को नियमित रूप से शुल्क और किराया भी जमा किया जाता रहा है। शुल्क जमा की रसीदें भी है। कहा कि वह गरीब परिवारों से हैं और नई दुकानों की बोली में बड़ी रकम लगाना उनके लिए संभव नहीं है।उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुकानें नहीं दी गईं तो उनका वर्षों पुराना रोजगार छिन जाएगा। कुरारा निवासी सिराजुद्दीन, चांद खां, आमिर, अलीहसन, मेंहदी हसन, अक्षय कुमार, माया, अखिलेश, अमित कुमार, आशीष समेत अन्य दुकानदारों ने 11 सितंबर को प्रस्तावित दुकानों की बोली पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर सरकारी दर पर दुकान आवंटित करने और गुमटियां हटाने के नोटिस को स्थगित करने की मांग की है।