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Hamirpur News: निर्माणाधीन भवन से गिरकर मजदूर की मौत

Mon, 14 Sep 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:54 PM IST
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Worker dies after falling from under-construction building.
गोहांड (हमीरपुर)। भवन निर्माण में काम कर रहा मजदूर सोमवार सुबह गिरकर घायल हो गया। भवन स्वामी उसे सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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चिकासी थाने के मचहरी गांव निवासी करन सिंह ने बताया कि उनके भाई लखन सिंह (30) मजदूरी करते थे। सोमवार सुबह गांव के ही एक व्यक्ति के निर्माणाधीन भवन में मजदूरी करने गए थे। वहां काम करते समय गिरकर घायल हो गए। भवन स्वामी व साथी श्रमिक उसे गोहांड सीएचसी ले गए। तब तक उसकी मौत हो गई थी।

करन सिंह ने बताया कि भाई के नाम जमीन का पट्टा है जिसपर खेती करने के साथ ही मजदूरी करते थे। अपने पीछे मां राममूर्ति, पत्नी मीना, बेटे चंदन, योगेश, बेटी प्रिंसी व भाई करन और प्रेमचंद्र को छोड़ गए हैं। जरिया थानाध्यक्ष मनोज पांडेय ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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