Hamirpur News: पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोका, पुतला छीनने पर हंगामा

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दोपहर करीब 2:30 बजे सपा कार्यकर्ता नवीन गल्ला मंडी से जुलूस लेकर निकले। सुरक्षा व्यवस्था में सीओ राजीव कुमार, थाना प्रभारी ओमप्रकाश राजभर समेत कई थानों की पुलिस जुलूस के साथ चल रही थी। अधिकारियों की निगरानी में जुलूस शांतिपूर्वक चौराहे तक पहुंचा।यहां पर एक निजी वाहन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला निकाला गया। कार्यकर्ता पुतला फूंकते इसके पहले पुलिस उसे छीनने दौड़ पड़ी। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर पांच मिनट तक खींचतान हुई। आखिरकार पुलिस पुतला छीनने में सफल हुई। सपाइयों ने बैनर-पोस्टर जलाने चाहे तो उसे भी रोक लिया गया। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए राठ रोड स्थित सीएचसी के गेट के पास पहुंचे और धरना देने लगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार जब डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है। आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में आए कुछ लोगों ने भी पुतला छीना। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस के साथ आए ये लोग कौन थे। कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।प्रदर्शन में प्रदेश सचिव ओमप्रकाश सोनकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ममना, महिला सभा जिलाध्यक्ष नीलम यादव, चंद्रवती राजपूत, शारदा श्रीवास, विपिन राजपूत, गोकुल राजपूत, विधानसभा अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, विकास राजपूत, अमरचंद पाल, रामसिंह पाल, जयदीप द्विवेदी, मानसिंह विश्वकर्मा, सूर्यप्रकाश उर्फ गुड्डू महाराज, रामसजीवन यादव में कार्यकर्ता मौजूद रहे।