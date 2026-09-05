फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Notice issued to Social Welfare Officer for misleading an elderly person.

Hamirpur News: वृद्ध को गुमराह करने पर समाज कल्याण अधिकारी को नोटिस

Sat, 05 Sep 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Notice issued to Social Welfare Officer for misleading an elderly person.
राठ (हमीरपुर)। तहसील सभागार में शनिवा को मंडलायुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दाैरान 35 शिकायतें आईं। इनमें से मात्र चार शिकायतों का माैके पर समाधान हो सका। वहीं एक वृद्ध को गुमराह करने पर समाज कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस माैके पर 11 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया।
विज्ञापन

नगर के पठानपुरा मोहल्ला निवासी जगदीश ने शिकायती पत्र दिया। बताया कि करीब सात माह से उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिली है। विभाग के चक्कर काटने पर पेंशन खाते में भेज देने की बात कहते हुए गुमराह किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के कुम्हारिया गांव निवासी जयप्रकाश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता सूची में नाम शामिल करने की गुहार लगाई।
विज्ञापन

बुधौलियाना मोहल्ला निवासी राधेश्याम ने बताया कि चार साल से आवास के लिए भटक रहे हैं। कई बार शिकायती पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस दाैरान शिक्षक दिवस के अवसर पर राठ व गोहांड ब्लॉक के 11 शिक्षकों को प्रशस्तिपत्र व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। यहां पर डीआईजी राजेश एस., एसडीएम चित्रा निर्वाल, सीओ राजीव प्रताप सिंह, तहसीलदार दिलीप सिंह, एबीएसए शैलेश कुमार त्रिपाठी, विजय कुमार, राजेश कुमार कोतवाल अनूप सिंह आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed