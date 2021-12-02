Hamirpur News: हमीरपुर-कालपी हाईवे बदहाल, गड्ढे दे रहे दर्द

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क्षेत्र से गुजरने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर दिनभर छोटे-बड़े व भारी करीब पांच हजार से अधिक वाहनों का आवागमन रहता है। सड़क से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं। वाहन चालकों को गड्ढों से बचकर निकलना पड़ रहा है। कई जगह सड़क की हालत इतनी खराब है कि वाहनों की रफ्तार थम जाती है। दोपहिया वाहन सवारों के लिए यह मार्ग परेशानी का सबब बना हुआ है।सबसे अधिक समस्या सरसई से कुरारा, कुरारा से झलोखर और कुशमरा गांव तक होती है। यहां हाईवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आए दिन वाहन चालक गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।