Hamirpur News: भूखे पेट गोवंश... 24 घंटे बाद भी चारा नहीं

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उक्त गो-आश्रय स्थल पर 20 मवेशियों की मौत होने की खबर को अमर उजाला ने रविवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद प्रशासनिक अमले ने आनन-फानन में सभी गोवंशों को वहां से हटाकर सड़क किनारे अटल उपवन में शिफ्ट कराया है। लेकिन बीते 24 घंटे से अभी तक इनको भूसा-चारा का इंतजाम नहीं कराया गया। इससे इन मवेशियों की हालत बद से बदतर हो गई है।ग्रामीणों का आरोप है कि आश्रय स्थल के मवेशियों के लिए भूसा-चारा का पहले से कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। इससे मवेशी भूखे पेट दलदल में फंसकर असमय मौत के गाल में समा रहे हैं। गांव निवासी गो संरक्षक दल के जिलाध्यक्ष रामधनी ने बताया कि मवेशियों को शनिवार के दिन शिफ्ट करने दौरान चारा डाला गया था, लेकिन उसके बाद लगभग 24 घंटों तक उन्हें कोई भूसा या चारा नहीं दिया गया है। वहीं सचिव रामसेवक ने बताया कि भूसा और चारा लाया जा रहा है।बीडीओ राजीव कुमार सिंह का कहना है कि भूसा-चारा का इंतजाम किया जा रहा है। अवकाश के चलते सोमवार को मामले की जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।