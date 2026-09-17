Hamirpur News: खाद्य विभाग की छापा, भारी मात्रा में मिला एक्सपायरी सामान
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:37 PM IST
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मौदहा (हमीरपुर)। कस्बा के स्टेशन रोड स्थित थोक किराना व्यापारी के गोदाम में बृहस्पतिवार को एसडीएम, सीओ और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारी की। इस दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में एक्सपायर डेट के बिस्किट, टाॅफी और बच्चों के खाने के अन्य सामान बरामद हुए। टीम ने विभिन्न सामान के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा है।
एसडीएम करनवीर सिंह ने सीओ राजकुमार पांडेय, सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. गौरीशंकर सहित खाद्य विभाग की टीम के साथ स्टेशन रोड स्थित आंचल ट्रेडर्स के गोदाम में औचक निरीक्षण किया। गोदाम का संचालन सुरेंद्र कर रहा था। इस दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायर सामान मिलने पर उसे कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई।
गोदाम के बाहर भारी मात्रा में बिस्किट, टाॅफी समेत बच्चों के खाने का सामान बिखरा पड़ा था। व्यापार संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। व्यापार संगठन के जेके गुप्ता ने बताया कि कंपनियों का पुराना माल गोदाम में एकत्र होता रहता है और कंपनियां समय-समय पर उसे वापस ले जाती हैं। कंपनी के लोगों के आने के कारण सामान को गोदाम से बाहर रखा गया था।
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वहीं एसडीएम करनवीर सिंह ने बताया कि सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ गोदाम में छापेमारी की गई। भारी मात्रा में एक्सपायर डेट का सामान मिला है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए नमूने लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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एसडीएम करनवीर सिंह ने सीओ राजकुमार पांडेय, सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. गौरीशंकर सहित खाद्य विभाग की टीम के साथ स्टेशन रोड स्थित आंचल ट्रेडर्स के गोदाम में औचक निरीक्षण किया। गोदाम का संचालन सुरेंद्र कर रहा था। इस दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायर सामान मिलने पर उसे कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई।
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गोदाम के बाहर भारी मात्रा में बिस्किट, टाॅफी समेत बच्चों के खाने का सामान बिखरा पड़ा था। व्यापार संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। व्यापार संगठन के जेके गुप्ता ने बताया कि कंपनियों का पुराना माल गोदाम में एकत्र होता रहता है और कंपनियां समय-समय पर उसे वापस ले जाती हैं। कंपनी के लोगों के आने के कारण सामान को गोदाम से बाहर रखा गया था।
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वहीं एसडीएम करनवीर सिंह ने बताया कि सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ गोदाम में छापेमारी की गई। भारी मात्रा में एक्सपायर डेट का सामान मिला है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए नमूने लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।