Hamirpur News: कंधे में बेटे को लादकर समाधान दिवस में पहुंचा पिता

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थाना प्रभारी हंसता और करता गाली-गलौजजरिया थानाक्षेत्र के छिबौली गांव निवासी पीड़ित पिता चरन सिंह ने बताया कि बीते 26 अगस्त को बेटा रोहित (24) खेत देखने गया था। वहीं पर गांव निवासी आरोपी चंद्रशेखर ने उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की थी। वह बेटे को लेकर सरीला पुलिस चौकी शिकायत करने जा रहा था। छिबौली बस स्टैंड के पास पहले से चार पहिए लिए खड़े आरोपी चंद्रशेखर और उसका बेटा निखिल, विवेक, नदना निवासी जीतेंद्र व दो अज्ञात लोगों ने गाली-गलौज करते हुए बेटे को कार में बैठाकर ले गए और आंखों में पट्टी बांध दी। बेटे को चौकी पुलिस की मदद से मगरौल के बरुआ हार के खेतों के पास से मरणासन्न हालत में बरामद किया गया था। आरोपियों ने बेटे के दोनों पैर व एक हाथ तोड़ डाले हैं। उरई मेडिकल कॉलेज से बीते 14 सितंबर को छुट्टी होने के बाद कहीं पर सुनवाई न होने के कारण समाधान दिवस पर आए हैं। कहा कि थाना प्रभारी हंसता है और गाली-गलौज करता है। जरिया थानाध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि पीड़ित का मेडिकल कॉलेज उरई में इलाज चलता रहा है। आज ही उपनिरीक्षक जाकर मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए हैं। बंधक बनाकर मारपीट की धारा बढ़ाई गई है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी आरोप निराधार हैं।पांचवीं बार आया नहीं हुआ समाधानसुमेरपुर कस्बा निवासी रघुनाथ प्रजापति का कहना है कि वह पांचवीं बार समाधान दिवस पर समस्या लेकर आया है लेकिन समस्या का रत्तीभर समाधान नहीं हुआ है। लेखपाल फर्जी रिपोर्ट आख्या लगाकर अफसरों को गुमराह कर देता है। नौ माह से अपने खेत पाने के लिए भटक रहा है। गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है।पुलिस के डर से पति तीन दिन से गायबसुमेरपुर के गुरगुज मोहल्ला निवासी महिला गुड़िया पत्नी शिवनरायन ने न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि देवर के कहने पर पति ने उसके साथ मारपीट की थी। उसने पीआरवी पुलिस को बुला दिया था जिससे पति घर छोड़कर चला गया हे। उसका फोन नहीं उठाते और देवर से बात करते हैं। वही उनको उकसाता और भड़काता है। डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को पीड़िता की काउंसिलिंग कराने के निर्देश दिए हैं।सदर तहसील में सीसीटीवी व्यवस्था शुरूडीएम ने तहसील परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरे व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। उन्होंने सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कैमरों के प्रभावी संचालन एवं नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।148 शिकायतें में 24 का निस्तारणसदर तहसील में डीएम अभिषेक गोयल और एसपी मृगांक शेखर पाठक की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें पांच का मौके पर निस्तारण कराया गया। सरीला में 30 शिकायतों में छह, मौदहा में 36 में पांच और राठ में 47 शिकायतों में आठ का मौके पर निस्तारण किया गया। यहां पर मौके पर सदर एसडीएम अभिषेक कुमार, सीएमओ अलका शुक्ला, अधिशासी अभियंता लोनिवि अरुण कुमार, सीवीओ भूपेंद्र यादव, हिमांशु अग्रवाल, राजीव सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।