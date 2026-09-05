Hamirpur News: छत से गिरकर इंजीनियर की मौत

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पिता गोपीचंद्र ने बताया कि करीब एक माह पहले शिवानंदन की मां का निधन हो गया था। इसके बाद उसने माइक्रो इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी और घर आ गया था। परिजन के मुताबिक वह मां की मौत के बाद से मानसिक तनाव में था। पड़ोसियों ने बताया कि करीब एक माह पहले शिवानंदन का पत्नी से भी विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी मायके चली गई थी। शिवानंदन की शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी और उसकी छह माह की बेटी है।घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली प्रभारी संजय यादव ने बताया कि मृतक के पिता ने छत से गिरने की जानकारी दी है। अभी परिजन की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।