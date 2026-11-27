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तेज आंधी के दौरान निर्माण कार्य जारी रहना हादसे की बड़ी वजह बताया गया है। जबकि हादसे की परिस्थितियों और जिम्मेदारों को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है।जिम्मेदार तकनीकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और सेतु निगम के स्थानीय अधिकारियों को अब तक इसकी प्रति नहीं मिली है। पुलिस की विवेचना भी जारी है। इधर फिर से पुल निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है।बताते चलें कि जिले के बेतवा नदी पर मोराकांदर-परसनी और कंडौर के बीच 700.90 मीटर लंबे पुल का निर्माण 92.52 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। मई 2024 में शुरू हुए पुल निर्माण के दौरान 28/29 मई 2026 की रात आए तेज तूफान और बारिश में निर्माणाधीन पुल का पांचवां पिलर और उससे जुड़ा हिस्सा ढह गया था। हादसे में चार श्रमिकों और दो सुरक्षाकर्मियों समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इधर संयुक्त प्रबंध निदेशक सेतु निगम के अनुसार, तकनीकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने जांच को गोपनीय बताते हुए उसके निष्कर्ष सार्वजनिक करने से इन्कार किया है।तीन सदस्यीय टीम ने की थी पुल हादसे की जांचहादसे की तकनीकी जांच के लिए शासन ने तीन सदस्यीय टीम गठित की थी। टीम ने एक जून को घटनास्थल का निरीक्षण कर पिलर के कंक्रीट, सरिया, कपलर और अन्य निर्माण सामग्री के नमूने जुटाए थे। इनकी जांच आईआईटी बीएचयू में कराई गई थी। जांच के दौरान निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कोई बड़ी कमी नहीं मिलने की जानकारी सामने आई थी। हादसे के बाद ठेकेदार कंपनी पर कार्रवाई, सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी के निलंबन और परियोजना प्रबंधक के खिलाफ विभागीय जांच कराए जाने की जानकारी सामने आई थी।पांचवें पिलर को तोड़कर नए सिरे से बनाने की तैयारीहादसे में क्षतिग्रस्त पांचवें पिलर को तोड़कर नए सिरे से बनाने का काम जारी है। मौके पर पुराने पिलर का हिस्सा हटाया जा रहा है। सेतु निगम के अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराने के निर्देश मिल चुके हैं। निर्माण की तैयारियां शुरू करा दी गई हैं और दिसंबर 2027 तक इसे पूरा किए जाने का दावा किया जा रहा है।पुलिस की विवेचना जारी, तकनीकी रिपोर्ट का इंतजारथाना प्रभारी प्रिंस दीक्षित ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है। ऐसे में हादसे के करीब छह माह बाद भी पुलिस की विवेचना में तकनीकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण बनी हुई है।वर्जन:हादसे में उच्चस्तरीय टीम लगाई गई थी। इसकी रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी गई होगी। इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुल पर फिर से काम शुरू होने जा रहा है। इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है। - राकेश कुमार, एडीएम एफआर।वर्जन:पुल हादसे की जांच रिपोर्ट तो उनके पास नहीं आई है। हमें पुल निर्माण के आदेश मिले हैं। सीपीएम के निर्देशानुसार तैयारियां शुरू करा दी गई हैं। इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करा लिया जाएगा। - दिलीप कुमार, डीपीएम सेतु निगम।वर्जन:जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जांच गोपनीय है, इसलिए उसके निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। - मिथिलेश कुमार, संयुक्त प्रबंध निदेशक सेतु निगम।