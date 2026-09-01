Hamirpur News: दीपा जिलाध्यक्ष और प्राची बनीं कोषाध्यक्ष
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:54 PM IST
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हमीरपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री ब्रजेश शुक्ला की संस्तुति पर मंगलवार को जिलाध्यक्ष विवेक गुप्ता ने पदाधिकारियों की घोषणा की। दीपा तिवारी महिला जिलाध्यक्ष और प्राची गोयल जिला कोषाध्यक्ष मनोनीत की गईं।
नगर कार्यकारिणी में सुलेखा ओमर को नगर अध्यक्ष और निधि गुप्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस माैके पर जिला वरिष्ठ महामंत्री हृदेश मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष मनीष गोयल, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बालजी पांडेय, जिला संरक्षक राधाकृष्ण ओमर, युवा जिलाध्यक्ष संतोष सचान, युवा संरक्षक रामकिशोर सचान, कोर कमेटी अध्यक्ष महेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं महिला कार्यकारिणी की ओर से वंदना तिवारी, राखी पांडेय, मधु शुक्ला, शीलू दुबे, मालती अवस्थी, साधना अवस्थी आदि रहीं। संचालन नगर अध्यक्ष राकेश साहू ने किया।
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नगर कार्यकारिणी में सुलेखा ओमर को नगर अध्यक्ष और निधि गुप्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस माैके पर जिला वरिष्ठ महामंत्री हृदेश मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष मनीष गोयल, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बालजी पांडेय, जिला संरक्षक राधाकृष्ण ओमर, युवा जिलाध्यक्ष संतोष सचान, युवा संरक्षक रामकिशोर सचान, कोर कमेटी अध्यक्ष महेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं महिला कार्यकारिणी की ओर से वंदना तिवारी, राखी पांडेय, मधु शुक्ला, शीलू दुबे, मालती अवस्थी, साधना अवस्थी आदि रहीं। संचालन नगर अध्यक्ष राकेश साहू ने किया।
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