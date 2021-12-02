Hamirpur News: भैंस को बचाने के लिए नाले में उतरे चरवाहे का शव 14 घंटे बाद मिला

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रघवा गांव निवासी दयाशंकर पाल सोमवार शाम करीब पांच बजे भैंसों को चराकर घर लौट रहा था। इसी दौरान एक भैंस नाले में चली गई। उसे बाहर निकालने के लिए दयाशंकर भी नाले में उतर गया। तेज बहाव के कारण वह अपना संतुलन नहीं बना सका और पानी के साथ बह गया। भैंस किसी तरह नाले से बाहर निकल आई लेकिन दयाशंकर का पता नहीं चल सका।सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कराई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गईं। देर रात तक चले अभियान के बावजूद सफलता नहीं मिली। मंगलवार सुबह करीब सात बजे दोबारा शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन में घटनास्थल से दो किलोमीटर दूर झाड़ियों के बीच दयाशंकर का शव बरामद हुआ। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रिंस दीक्षित ने बताया कि चरवाहे का शव झाड़ियों के बीच से बरामद कर लिया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।घटना की जानकारी पर सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजन से मुलाकात कर सांत्वना दी और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। दयाशंकर अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गया है।