फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Admissions for the first phase at Government ITIs will begin today.

Hamirpur News: राजकीय आईटीआई में आज से शुरू होंगे प्रथम चरण में प्रवेश

Thu, 27 Aug 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Admissions for the first phase at Government ITIs will begin today.
महोबा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होगी। इसको लेकर व्यावसायिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
विज्ञापन

जनपद में राजकीय आईटीआई महोबा, चरखारी, बेलाताल व खरेला संचालित हैं। आईटीआई में संचालित विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश को लेकर इस वर्ष 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कराई गई। अब प्रथम चरण के प्रवेश 27 अगस्त से चार सितंबर तक कराए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इस वर्ष आईटीआई की प्रवेश प्रक्रिया देरी से शुरू हुई। राजकीय आईटीआई महोबा में एक वर्षीय व दो वर्षीय एनसीवीटी व एससीवीटी की 18 ट्रेडें संचालित हैं। इन ट्रेडों की करीब चार सौ सीटों पर छात्र-छात्राओं के प्रवेश होना है।
विज्ञापन

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र-छात्राओं के शैक्षिक व अन्य दस्तावेजों की जांच व काउंसिलिंग की जाएगी। इसके बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इसको लेकर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। प्रथम चरण में प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्रों को दूसरे चरण में प्रवेश के लिए मौका दिया जाएगा। सीटें खाली रहने पर तीसरे चरण में प्रवेश प्रक्रिया होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed