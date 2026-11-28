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बिवांर (हमीरपुर)। मुस्करा विकासखंड के महेरा गांव स्थित बड़ीदेवी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। देवी मां की आरती के बाद भजन शुरू हुए, जिसमें भजनियों ने वाद्य यंत्रों की संगत में भजन प्रस्तुत किए। 'मईया तेरी धूरा भरी पैजनिया' सहित अन्य भजनों ने श्रोताओं को भक्तिभाव में लीन कर दिया। इस दौरान पुजारी ठाकुरदास सन्यासी, चंद्रभान यादव, कुंवरलाल, जागेश्वर, रणधीर आदि मौजूद रहे।