फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Youth dies in accident while returning after getting Rakhi tied

Gonda News: राखी बंधवाकर लौट रहे युवक की हादसे में मौत

Sat, 29 Aug 2026 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 29 Aug 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Youth dies in accident while returning after getting Rakhi tied
 हरिशरन। फाइल फोटो 
मनकापुर। रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाकर शुक्रवार रात बाइक से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। उतरौला मार्ग पर देवरिया गांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के पास सांड़ को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुलिया से पानी भरे गड्ढे में गिरने से हादसा हुआ।
विज्ञापन

चक्रगौरा गांव निवासी हरिशरन मिश्र (28) मुंबई में निजी कंपनी में सेल्समैन थे। रक्षाबंधन मनाने के लिए एक दिन पहले ही वह मुंबई से घर आए थे। शुक्रवार को वह बैरीपुर रामनाथ गांव निवासी दोस्त मयंक मोहन शुक्ल के साथ धानेपुर क्षेत्र के पंडित पुरवा में बड़ी बहन लक्ष्मी के घर राखी बंधवाने गए थे। रात में दोनों बाइक से लौट रहे थे। जवाहर नवोदय विद्यालय के पास अचानक सड़क पर सांड़ आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। हरिशरन गड्ढे में जा गिरे और मयंक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

सूचना पर दतौली पुलिस चौकी के सिपाही नागेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने हरिशरन को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में मयंक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कोतवाल तेज प्रताप सिंह ने बताया कि हरिशरन ने हेलमेट नहीं लगाया था। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मातम में बदलीं त्योहार की खुशियां
हरिशरन के बड़े भाई शिवशरन ने बताया कि पिता श्याम बहादुर मिश्र भी मुंबई में रहते हैं। मां रूपा गांव में रहती हैं। हरिशरन की शादी नहीं हुई थी। उनकी दो बहनें लक्ष्मी और अर्चना हैं। रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने मुंबई से घर आए हरिशरन की मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed