Gonda News: जलनिकासी के दावे फेल, शहर बेहाल

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बारिश के बाद न्यू कैलाशपुरी कॉलोनी की स्थिति सबसे खराब नजर आई। यहां कई दिनों से रास्ते पर घुटने तक पानी भरा है। नाली का गंदा पानी भी इसमें बह रहा है। कीचड़ और दुर्गंध के बीच लोगों का निकलना मुश्किल है। हालात से परेशान मोहल्लेवासी चंदा जुटाकर पानी निकलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं।मोहल्ला निवासी वीरू साहू ने बताया कि करीब 10 साल से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। मनीषा ने बताया कि महिलाओं और बच्चों को आने-जाने में सबसे अधिक दिक्कत होती है।मेडिकल कॉलेज में भी काम प्रभावितमेडिकल कॉलेज परिसर में भी पानी भरने से कामकाज प्रभावित है। बुधवार को पर्चा काउंटर से टीबी क्लीनिक और दंत रोग विभाग के सामने तक पानी जमा था। कार्यदायी संस्था की ओर से काम कराया जा रहा है, लेकिन परिसर में पानी निकासी नहीं होने से काम प्रभावित हो रहा है। मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए लोगों ने रास्ते में जगह-जगह ईंटें रख दी हैं। इन्हीं के सहारे लोग पानी पार कर रहे हैं। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।