Gonda News: सांड़ से टकराकर युवक की मौत, भाई घायल

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रगड़गंज बाजार निवासी इरशाद (30) मंगलवार रात चचेरे भाई बादशाह के साथ बाइक से इटियाथोक से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे धनईपट्टी के पास सड़क पर बैठे सांड़ से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इरशाद के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में बादशाह भी घायल हो गए।सूचना पर पहुंची देहात कोतवाली पुलिस ने छानबीन के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। घायल बादशाह का उपचार कराया गया। हालत में सुधार होने पर चिकित्सकों ने उसे घर भेज दिया। देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि युवक ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, इसलिए सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है।इरशाद दो भाइयों में बड़े थे। उनके पिता अली अहमद उर्फ माधव रगड़गंज बाजार में सब्जी की दुकान लगाते हैं। इरशाद भी पिता के साथ दुकान पर हाथ बंटाते थे। छोटा भाई शमशाद मां के साथ रहता है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।