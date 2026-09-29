Gonda News: शटरिंग ढहने से मजदूर की मौत, एक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 29 Sep 2026 11:14 PM IST
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करनैलगंज। विवियापुर गोसाईं गांव में मंगलवार शाम निर्माणाधीन मकान की छत की शटरिंग ढह गई। मलबे की चपेट में आने से दो मजदूर दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर दोनों को निकालकर सीएचसी करनैलगंज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने 35 वर्षीय वासुदेव निवासी दिनकारिया झलियनपुरवा नकार को मृत घोषित कर दिया। दूसरे मजदूर जीवनलाल का उपचार चल रहा है। कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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