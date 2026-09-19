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Gonda News: करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत

Sat, 19 Sep 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 19 Sep 2026 12:13 AM IST
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Worker dies of electrocution
मनकापुर। सुभाषनगर मोहल्ले में शुक्रवार को एक गोदाम में सफाई के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। इससे परिवार में मातम पसरा है।
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हरदवा गांव निवासी महेंद्र (24) शुक्रवार को सुभाषनगर निवासी हनुमान के गोदाम में बर्तन साफ करने गए थे। काम के बीच वह मोबाइल चार्ज करने के लिए बोर्ड में चार्जर लगाने लगे, तभी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। उन्हें बचाने दौड़े साथी धर्मेंद्र को भी झटका लगा।

इस बीच हनुमान ने मेन स्विच बंद कर महेंद्र को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉ. आलोक चौधरी ने जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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दो माह में उठ गई दूसरे बेटे की अर्थी
महेंद्र के पिता बृजलाल ने बताया कि उनके चार बेटे व पांच बेटियां हैं। बड़े बेटे मनोज और आशीष गुजरात के सूरत में काम करते हैं। दो माह पहले ही उनके बेटे छोटू की मौत हो गई थी। परिवार अभी उस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अब सबसे छोटे बेटे महेंद्र की मौत से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।
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