Gonda News: रेलवे ट्रैक के किनारे मिला महिला का शव

विज्ञापन

बभनान। बभनजोतिया रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर मंगलवार शाम रेलवे ट्रैक के किनारे महिला का शव मिला है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली। छपिया इंस्पेक्टर उमेश कुमार ने बताया कि यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (संवाद)