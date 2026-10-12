Gonda News: हादसे में महिला की मौत, पति व बेटा घायल

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बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के गुदवापुर गांव निवासी रोहित सोमवार को पत्नी हेमा और बेटे आयुष के साथ अपनी ससुराल असरना जा रहे थे। इसी दौरान उमरिया गांव के पास पीछे से आ रहे डंपर से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। इससे हेमा सड़क पर गिरकर डंपर से कुचल गईं। विज्ञापन

थाना प्रभारी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि डंपर को कब्जे में लिया गया है। चालक से पूछताछ की जा रही है। बाइक सवार रोहित व उनके परिजनों ने हेलमेट नहीं पहना था। सीओ करनैलगंज आनंद राय ने बताया कि हादसे की सूचना है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के गुदवापुर गांव निवासी रोहित सोमवार को पत्नी हेमा और बेटे आयुष के साथ अपनी ससुराल असरना जा रहे थे। इसी दौरान उमरिया गांव के पास पीछे से आ रहे डंपर से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। इससे हेमा सड़क पर गिरकर डंपर से कुचल गईं।थाना प्रभारी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि डंपर को कब्जे में लिया गया है। चालक से पूछताछ की जा रही है। बाइक सवार रोहित व उनके परिजनों ने हेलमेट नहीं पहना था। सीओ करनैलगंज आनंद राय ने बताया कि हादसे की सूचना है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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कटरा बाजार। पहाड़ापुर-करनैलगंज मार्ग पर उमरिया गांव के पास सोमवार शाम चार बजे बाइक में डंपर की टक्कर लग गई। हादसे में बाइक सवार हेमा (30) गिरकर डंपर के पहिये से कुचल गईं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि उनके पति रोहित उर्फ बबलू और दो वर्षीय बेटा आयुष घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार पहुंचाया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. इंदू राणा के मुताबिक, रोहित के कंधे, पीठ और बाएं हाथ में चोटें आई हैं। बच्चे के सिर में चोट लगी है।