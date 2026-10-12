Gonda News: अफसरों की कुर्सी पर बैठेंगी बेटियां, समझेंगी प्रशासनिक कामकाज

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बीएसए अमित कुमार सिंह ने अभियान के प्रभावी संचालन के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और बालिका शिक्षा समन्वयकों को निर्देश दिए हैं। जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) रक्षंदा सिंह के अनुसार, सोमवार को कटरा बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। झंझरी में छात्राओं ने रैली निकाली।13 अक्तूबर को छात्राओं को जिलाधिकारी समेत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर बैठाकर अधिकारियों की जिम्मेदारियों से परिचित कराया जाएगा। 14 को माहवारी स्वच्छता, सेनेटरी पैड के इस्तेमाल और सुरक्षित निस्तारण की जानकारी दी जाएगी। 15 को बैंक भ्रमण के दौरान खाता संचालन और वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण मिलेगा।16 को आत्मसम्मान प्रशिक्षण के साथ अस्पताल में पर्चा बनवाने, डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच कराने की प्रक्रिया समझाई जाएगी। 17 को महिला अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं से संवाद होगा। 18 को थाने या कोतवाली के भ्रमण के दौरान हेल्पलाइन नंबरों, प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी संबंधी नियमों और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी जाएगी। 19 अक्तूबर को लैंगिक भेदभाव, विधिक साक्षरता, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह और सरकारी योजनाओं पर नुक्कड़ नाटक होंगे।प्रधानाध्यापकों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डन को प्रतिदिन दोपहर एक बजे तक गूगल फॉर्म पर गतिविधियों की रिपोर्ट भरनी होगी। जिला स्तर से रिपोर्ट निदेशालय भेजी जाएगी। अभियान की प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर भी देखी जाएगी।