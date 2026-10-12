Gonda News: डेंगू के आठ और मरीज मिले, 40 पहुंची संख्या

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स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, परसपुर में डेंगू के दो, नवाबगंज, इटियाथोक, झंझरी, मनकापुर, गोंडा अरबन व करनैलगंज सीएचसी में एक-एक मरीज मिला है। मेडिकल कॉलेज समेत अलग-अलग अस्पतालों में इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। छपिया में एक मरीज में स्क्रब टाइफस व इटियाथोक के एक मरीज में लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण मिले हैं।सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने बताया कि डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। सीएचसी अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में स्थिति पर नजर रखने और डेंगू से बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाने के लिए निरोधात्मक गतिविधियां तेज करने को कहा गया है।