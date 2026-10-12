Gonda News: 400 एनएचएम कर्मी लखनऊ गए, 290 आरोग्य मंदिरों पर ताला

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परसपुर संवाद के अनुसार, सीएचसी अधीक्षक डॉ. लवकेश शुक्ल ने बताया कि कुछ स्थानों पर स्थायी एएनएम के माध्यम से सेवाएं संचालित कराई जा रही हैं। घनश्याम, मंगल, अनिरुद्ध, श्रीनाथ और रामप्रसाद ने बताया कि आरोग्य मंदिर बंद होने से ग्रामीणों को जांच व इलाज में परेशानी हुई।नवाबगंज संवाद के अनुसार, सीएचओ की हड़ताल से क्षेत्र के सभी 19 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद रहे। एचईओ विपिन तिवारी ने बताया कि इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं, मनकापुर में एनएचएम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। सीएचसी अधीक्षक एसएन सिंह ने बताया कि कंप्यूटर कक्ष बंद है लेकिन चिकित्सा और आकस्मिक सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं।एनएचएम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मधुसूदन सिंह ने कहा कि मांगों के निराकरण के लिए आंदोलन किया जा रहा है। सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने बताया कि हड़ताल की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।