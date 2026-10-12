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Gonda News: वॉलीबॉल में नारायणा और सनबीम ने फाइनल में बनाई जगह

Mon, 12 Oct 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:39 PM IST
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Narayana and Sunbeam secure spots in the volleyball final
सेंट जेवियर्स स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में खो-खो खेलतीं बालिकाएं। स्रोत: सोशल मीडिया 
गोंडा। सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को तीन दिवसीय निशुल्क अंतरविद्यालयीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन वॉलीबॉल और खो-खो के रोमांचक मुकाबले हुए।
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वॉलीबॉल के पहले मुकाबले में नारायणा पब्लिक स्कूल ने गीता इंटरनेशनल स्कूल को 11-3 से हराया। दूसरे मैच में फातिमा स्कूल ने सेंट जेवियर्स मालवीय नगर को 11-5 से पराजित किया। तीसरे मुकाबले में सनबीम मिलेनियम ने महर्षि विद्या मंदिर को 11-3 से शिकस्त दी। पहले सेमीफाइनल में नारायणा पब्लिक स्कूल ने फातिमा स्कूल को 12-10 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में सनबीम मिलेनियम ने सेंट जेवियर्स स्कूल को 11-7 से पराजित किया। अब फाइनल में नारायणा पब्लिक स्कूल और सनबीम मिलेनियम आमने-सामने होंगे। इसके पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन क्रीड़ा अधिकारी रंजीत राज, फातिमा स्कूल के फादर अरुण मोरस, सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंधक सुजैन दत्ता, प्रधानाचार्या पायल दुबे व जीन आनंदन ने किया।
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खो-खो में बालिकाओं ने दिखाया कौशल
खो-खो बालिका वर्ग के पहले मैच में सनबीम ने गीता इंटरनेशनल स्कूल को 9-1 से हराया। दूसरे मुकाबले में नारायणा पब्लिक स्कूल ने सेंट जेवियर्स मालवीय नगर को 19-2 से पराजित किया। तीसरे मैच में सेंट जेवियर्स पंतनगर ने गीता इंटरनेशनल स्कूल को 2-1 से हराया। अब सेंट जेवियर्स पंतनगर और नारायणा पब्लिक स्कूल के बीच मुकाबला होगा।
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ताइक्वांडो में 108 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग
13 व 14 अक्तूबर को ताइक्वांडो के सब-जूनियर, जूनियर और कैडेट वर्ग के मुकाबले होंगे। इसमें जिले के आठ विद्यालयों के 108 खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों में प्रतिभाग करेंगे। 14 अक्तूबर को वॉलीबॉल और खो-खो के फाइनल मुकाबले भी होंगे।
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