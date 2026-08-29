Gonda News: फिर बढ़ रहा सरयू का जलस्तर

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शुक्रवार सुबह आठ बजे एल्गिन ब्रिज पर नदी का जलस्तर 105.610 मीटर था, जो रात आठ बजे बढ़कर 105.680 मीटर हो गया। शनिवार सुबह आठ बजे यह 105.840 मीटर और दोपहर दो बजे 105.870 मीटर पहुंच गया। इस तरह 24 घंटे में जलस्तर में 26 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ोतरी से तटवर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।बाढ़ कार्य खंड के अनुसार शनिवार दोपहर दो बजे सरयू नदी में कुल 2,56,106 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। इसमें गिरिजा बैराज से 1,37,234 क्यूसेक, शारदा से 1,09,035 क्यूसेक और सरयू बैराज से 9,837 क्यूसेक पानी शामिल है। दोपहर के समय डिस्चार्ज स्थिर रहा। वहीं, अयोध्या में नदी का जलस्तर 92.470 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 92.730 मीटर से 26 सेंटीमीटर नीचे है।बाढ़ कार्य खंड के सहायक अभियंता पंकज कुमार आर्य ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल किसी प्रकार का खतरा नहीं है और नदी में पानी का प्रवाह सामान्य रूप से हो रहा है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।