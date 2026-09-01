Gonda News: कल गोंडा आएंगी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष

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गोंडा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी तीन सितंबर को जिले के दौरे पर रहेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपाध्यक्ष सुबह 09:45 बजे नारी ज्ञानस्थली डिग्री कॉलेज पहुंचेंगी। वहां छात्राओं से संवाद कर समस्याएं और सुझाव सुनेंगी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगी। अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के साथ नवजात शिशुओं को बेबी किट वितरित करेंगी। दोपहर एक बजे सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई करेंगी। शाम 04:30 बजे वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और सहायता व्यवस्था की जानकारी लेंगी। (संवाद)