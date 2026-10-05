Gonda News: तीन पंचायत अधिकारियों का वेतन रोका

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गोंडा। डिजिटल लेखा-परीक्षा के लंबित मामलों में लापरवाही पर मनकापुर और बेलसर के तीन ग्राम पंचायत अधिकारियों का अक्तूबर का वेतन रोक दिया गया है। इनमें वंदना वर्मा, सुधीर पांडेय और शिवम सिंह शामिल हैं। प्रभारी डीपीआरओ जीडी जैन ने पांच अक्तूबर को समीक्षा में अभिलेख लंबित मिलने पर कार्रवाई की है। तीनों से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। (संवाद)