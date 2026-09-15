Gonda News: जनगणना 2027 की तैयारी तेज, गांव-गांव पहुंचेंगे प्रगणक

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अपर जिलाधिकारी प्रमोद झा ने बताया कि जिला व तहसील स्तरीय अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 30 सितंबर तक पूरा होगा। इसमें सीडीओ, एडीएम, बीएसए, डीआईओ एनआईसी, डीपीआरओ, एसडीएम, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, ट्रेजरी अधिकारी और जनगणना लिपिक शामिल होंगे। एक बैच में 30 से 35 प्रतिभागी रहेंगे। फील्ड ट्रेनरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण पांच चरणों में सात से नौ अक्तूबर, 14 से 16 अक्तूबर, 22 से 24 अक्तूबर, तीन से पांच नवंबर और 12 से 14 नवंबर तक होगा। विज्ञापन

प्रगणक व सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण 22 से 24, 27 से 29 अक्तूबर और 30 अक्तूबर से दो नवंबर तक कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रगणक गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर जनगणना करेंगे। (संवाद) अपर जिलाधिकारी प्रमोद झा ने बताया कि जिला व तहसील स्तरीय अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 30 सितंबर तक पूरा होगा। इसमें सीडीओ, एडीएम, बीएसए, डीआईओ एनआईसी, डीपीआरओ, एसडीएम, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, ट्रेजरी अधिकारी और जनगणना लिपिक शामिल होंगे। एक बैच में 30 से 35 प्रतिभागी रहेंगे। फील्ड ट्रेनरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण पांच चरणों में सात से नौ अक्तूबर, 14 से 16 अक्तूबर, 22 से 24 अक्तूबर, तीन से पांच नवंबर और 12 से 14 नवंबर तक होगा।प्रगणक व सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण 22 से 24, 27 से 29 अक्तूबर और 30 अक्तूबर से दो नवंबर तक कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रगणक गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर जनगणना करेंगे। (संवाद)

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गोंडा। जनगणना 2027 में जिले के हर परिवार की जानकारी सही दर्ज कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। घर-घर पहुंचकर परिवारों का ब्योरा जुटाने वाले प्रगणकों और उनकी निगरानी करने वाले सुपरवाइजरों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला व तहसील स्तर के अधिकारियों से लेकर फील्ड ट्रेनरों तक के प्रशिक्षण की तिथियां तय कर दी गई हैं।