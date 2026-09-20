Gonda News: सरयू की कटान से दहशत, किसानों ने किया प्रदर्शन

नाव पर गन्ना लादकर लौट रहे किसान निरंकार, लल्ला व उमेश ने बताया कि खड़ी फसल लगातार नदी में समा रही है। अब इसे बेचना तो दूर, बचाना ही चुनौती है। बचाई जा रही फसल मवेशियों के चारे के काम आएगी। जगपाल यादव ने बताया कि कटान से कई किसानों की जमीन प्रभावित हुई है। बलवीर व राम सुंदर की 20-20, मोल्हे, राम तीरथ, राम बरन व राम सूरत की 15-15, जनार्दन, मस्तराम, कृपाराम, महावीर, मेवालाल व राम सजीवन की 10-10, हरिप्रसाद की पांच, जगलाल व प्यारे की आठ, रामजनक की सात, रामदेव की 19, भोला की छह, वासुदेव की 18, मजोरे की 13 व अमिरका की 12 बीघा जमीन कटकर नदी में समाहित हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि इतनी क्षति होने के बावजूद कोई अधिकारी देखने तक नहीं पहुंचा। तहसीलदार आशुतोष पांडेय ने बताया कि प्रभावित गांवों की जांच कराकर किसानों को मदद दी जाएगी।