Gonda News: मुख्यमंत्री तक पहुंचा नगवा में 26 घर ढहाने का मामला

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मनकापुर से भाजपा विधायक रमापति शास्त्री की अगुवाई में बावन सिंह, प्रेम नरायन पांडेय, विनय कुमार द्विवेदी, प्रभात कुमार वर्मा और अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को संयुक्त हस्ताक्षर वाला मांगपत्र सौंपा। रमापति शास्त्री के पैड पर दिए गए पत्र में कहा गया कि नगवा में 50 साल पहले खलिहान की जमीन पर 26 परिवारों के मकान बने थे। चार अक्तूबर को इन मकानों को ढहा दिया गया। इससे 250 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और दो दर्जन परिवार बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।विधायकों ने प्रभावित परिवारों को मानवीय आधार पर मुख्यमंत्री आवास, जमीन का पट्टा और उचित मुआवजा देने की मांग की है। विधायक प्रेम नरायन पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर मदद का आश्वासन दिया है।