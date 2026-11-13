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Gonda News: मंदिर में लक्ष्मी प्रतिमा से 50 हजार के आभूषण चोरी

Fri, 13 Nov 2026 12:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:59 AM IST
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Jewellery worth 50,000 stolen from Lakshmi idol in temple
गरीबी टोला में चोरी के मामले में जानकारी लेते पुलिस कर्मी।
मसकनवा। कस्बे के गरीबी टोला स्थित हजारीलाल मुनीब मंदिर के सामने स्थापित लक्ष्मी प्रतिमा से बुधवार रात चोर आभूषण और नकदी चुरा ले गए। प्रतिमा के श्रृंगार में लगी चांदी की पायल, सोने की नथुनी और रुपयों की माला चोरी कर ली। चोर दानपात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी भी ले गए।
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लक्ष्मी प्रतिमा स्थापना कमेटी के अध्यक्ष बृजेश साहू ने बताया कि धनतेरस के दिन प्रतिमा स्थापित की गई थी। भक्तों की मनौती पूरी होने पर चढ़ाए गए आभूषणों से माता का शृंगार किया गया था। बुधवार को मंदिर में भंडारा भी हुआ था। देर रात तक लोग जाग रहे थे। बृहस्पतिवार सुबह प्रतिमा के पास पहुंचे तो आभूषण और रुपयों की माला गायब मिली। दानपात्र भी टूटा हुआ था। बृहस्पतिवार को प्रतिमा का विसर्जन होना था।
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कमेटी के अनुसार, चोरी गए आभूषणों की कीमत करीब 50 हजार रुपये और दानपात्र में रखी 15 हजार रुपये की नकदी थी। सूचना पर इंस्पेक्टर उमेश कुमार और मसकनवा चौकी प्रभारी अभिनव भारत सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर उमेश कुमार ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
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