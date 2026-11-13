Gonda News: 23 चौकी प्रभारियों समेत 81 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले

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मछली बाजार चौकी प्रभारी रामप्रकाश चंद्र को महाराजगंज चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह, रोडवेज चौकी प्रभारी सोनू कुमार को खोड़ारे थाने भेजा गया है और मयंक वर्मा को नया रोडवेज चौकी प्रभारी बनाया गया है। सद्भावना चौकी प्रभारी विभव तिवारी को नवाबगंज थाने भेजा गया है। वहीं, श्रीराम प्रसाद को सद्भावना चौकी, प्रशांत गुप्ता को ढेमवाघाट चौकी और विनोद कुमार सिंह को पांडेय बाजार चौकी का प्रभार मिला है।इसके अलावा, संदीप कुमार को छपिया थाने, अजीत कुमार मौर्य को सोनी गुमटी चौकी, उदित कुमार वर्मा को मछली बाजार चौकी और विजय शंकर को तिवारी बाजार चौकी का प्रभारी बनाया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के क्रम में विनोद चंद्र जायसवाल को कटरा बाजार, शैलेश कुमार को न्यायालय चौकी, उमाशंकर उपाध्याय को मनकापुर और शैलेंद्र नाथ त्रिपाठी को धानेपुर थाने भेजा गया है। अर्पिता यादव और पूजा वर्मा को करनैलगंज जबकि सुनील कुमार को वजीरगंज थाने में तैनाती दी गई है।इसके अतिरिक्त, खोरहंसा चौकी प्रभारी विभव सिंह को हलधरमऊ चौकी और अजयकांत द्विवेदी को खोरहंसा चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सावन कुमार सिंह को दुबहा बाजार चौकी, अरविंद कुमार को सालपुर चौकी, आनंद उपाध्याय को कस्बा करनैलगंज चौकी और महेंद्र प्रताप को दर्जी कुआं चौकी का प्रभारी बनाया गया है।