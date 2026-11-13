Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Man with a 50000 bounty on his head arrested in Jabalpur

Gonda News: 50 हजार का इनामी जबलपुर से गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 01:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 13 Nov 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Man with a 50000 bounty on his head arrested in Jabalpur
गोंडा। चोरी, लूट और नकबजनी करने वाले संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्य और 50 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर नौशाद उर्फ मुन्ना को एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी गोंडा के इमामबाड़ा मोहल्ला गरीब नवाज का रहने वाला है। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में वह वांछित था।
विज्ञापन


एसटीएफ के मुताबिक, प्रयागराज फील्ड इकाई की टीम को सूचना मिली थी कि नौशाद जबलपुर के हनुमानताल थाना स्थित कसाई मंडी चौराहे के पास कब्रिस्तान के सामने मौजूद है। इस पर टीम ने घेराबंदी कर 12 नवंबर को सुबह करीब 11:30 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। टीम का नेतृत्व निरीक्षक जयप्रकाश राय कर रहे थे।
विज्ञापन


पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह द्ददन लोनिया के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश के गोंडा, बदायूं समेत अन्य जिलों और महाराष्ट्र, तेलंगाना व मध्य प्रदेश में किराये पर कमरे लेकर रहते थे। जूते-चप्पल बेचने की आड़ में खाली पड़े मकानों की रेकी करते थे। इसके बाद चोरी, लूट और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


चोरी में मिले सोने-चांदी के सामान को बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। एसटीएफ के अनुसार, गिरोह का सरगना द्ददन लोनिया और सदस्य दौलत अली वर्ष 2025 में श्रावस्ती से जेल जा चुके हैं, जबकि नौशाद की तलाश थी। भिनगा कोतवाली में 30 अप्रैलको उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के लिए उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed