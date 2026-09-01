Gonda News: हाई वोल्टेज से जले उपकरण, छह घंटे आपूर्ति ठप

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करनैलगंज-बेलसर-नवाबगंज मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर एक कार्यदायी संस्था ने दो दिन में बिजली के पोल शिफ्ट किए थे, लेकिन पास लगे नीम के पेड़ की छंटाई नहीं की। रात करीब तीन बजे 33 हजार की लाइन पर एक पेड़ की डाल गिर गई। इससे हाई वोल्टेज आने के कारण रामबाबू प्रजापति, गोपाल, आशाराम, श्याम बाबू, ललित आदि के इन्वर्टर, पंखे, स्टेबलाइजर व बल्ब जल गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सुबह नौ बजे पहुंचे बिजलीकर्मियों ने डाल हटाकर आपूर्ति बहाल की।पोल शिफ्टिंग में संस्था की भारी लापरवाही भी सामने आई है। बेस एंगल में नट-बोल्ट और अर्थिंग रॉड नहीं लगाए गए हैं। सीमेंट की ढलाई आधी होने व खराब गुणवत्ता के कारण उसमें दरारें आ गई हैं। खोदे गए गड्ढे भी नहीं भरे गए, जिससे तेज हवा से पोल गिरने का डर बना हुआ है। अवर अभियंता हिम्मत सिंह ने बताया कि जानकारी मिलने पर छंटाई कराकर आपूर्ति बहाल करा दी गई थी। शिफ्टिंग में बरती गई लापरवाही की जांच कराई जा रही है।