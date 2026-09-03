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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Gonda: Student molested while attending coaching class; teacher taken into custody.

गोंडा: कोचिंग पढ़ने गई छात्रा से छेड़छाड़, शिक्षक हिरासत में लिया गया

Thu, 03 Sep 2026 07:55 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा
अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 03 Sep 2026 07:55 PM IST
सार

छात्रा कोचिंग पढ़ने गई थी। वहां शिक्षक ने छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ की। छात्रा ने घर पहुंचकर मां को आपबीती बताई। मामले में  पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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Gonda: Student molested while attending coaching class; teacher taken into custody.
- फोटो : Crime Demo

विस्तार
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गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक बाजार में कोचिंग पढ़ने गई 16 वर्षीय छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा की मां ने शिक्षक के खिलाफ अभद्रता व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक संजीव शुक्ल को हिरासत में ले लिया है।

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कटरा बाजार क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने देहात कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी दो सितंबर की सुबह सात बजे देहात कोतवाली क्षेत्र के एक बाजार में कोचिंग पढ़ने गई थी। वहां शिक्षक संजीव शुक्ल निवासी पिपरा पदुम ने छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ की। छात्रा ने घर पहुंचकर मां को आपबीती बताई।
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महिला के मुताबिक, वह अपने पति और बेटी के साथ कोचिंग सेंटर पहुंचीं। परिजनों ने छात्रा के साथ किए गए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई तो आरोपी संजीव ने धमकी दी। देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।

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