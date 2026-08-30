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Gonda: विवाहिता की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप, ससुरालीजनों पर हत्या और साक्ष्य मिटाने की एफआईआर

Sun, 30 Aug 2026 07:33 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, खरगूपुर (गोंडा)
अमर उजाला नेटवर्क, खरगूपुर (गोंडा) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 30 Aug 2026 07:33 PM IST
सार

मामा का आरोप है कि ससुर पूजाराम की मौत के बाद से ससुराल पक्ष के लोग कोमल को प्रताड़ित करते थे। उसकी पिटाई की जाती थी। आरोप है कि शनिवार शाम को पति गोविंद लाल, देवर हरिकेश और लल्ला, चचिया ससुर राधेश्याम व उनकी पत्नी ने कोमल को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला।
 

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Gonda: Allegation of murdering a married woman and hanging her body
कोमल उर्फ नीतू - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कमड़ावा दुबेपुरवा में 26 वर्षीय कोमल उर्फ नीतू की शनिवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की प्राथमिकी दर्ज की है। मृतका के मामा ने आरोप लगाया है कि कोमल को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला गया। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए साड़ी के सहारे छज्जे के हुक से शव लटका दिया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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कौड़िया थाना क्षेत्र के उसरैना ग्राम पंचायत के भगौती पुरवा निवासी संगम लाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी भांजी कोमल उर्फ नीतू की शादी करीब आठ वर्ष पहले कमड़ावा ग्राम पंचायत के दुबेपुरवा निवासी पूजाराम के बेटे गोविंद लाल से हुई थी। मामा का आरोप है कि ससुर पूजाराम की मौत के बाद से ससुराल पक्ष के लोग कोमल को प्रताड़ित करते थे। उसकी पिटाई की जाती थी।
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संगम लाल का आरोप है कि शनिवार शाम को पति गोविंद लाल, देवर हरिकेश और लल्ला, चचिया ससुर राधेश्याम व उनकी पत्नी ने कोमल को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया।
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परिजन मौके पर पहुंचे तो कोमल का पैर जमीन से छू रहा था। इसे देखकर उन्हें मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने हत्या की आशंका जताई। प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि मृतका के मामा की तहरीर पर पति, दो देवर, चचिया सास व ससुर के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है।


रक्षाबंधन पर मायके आई थीं कोमल
मृतका के मामा संगम लाल ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन कोमल मायके आई थीं। उसी दिन पति उन्हें मायके से ससुराल लेकर गया था। दो दिन बाद ही कोमल की मौत की खबर मिली। कोमल के पांच वर्षीय बेटा शुभ और ढाई वर्षीय बेटी शुभी है। कोमल की मौत से मां शारदा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।

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