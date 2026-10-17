Gonda News: साइबर ठगी की शिकायतों पर खाधाधारक दंपती पर एफआईआर

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उपनिरीक्षक संदीप वर्मा के अनुसार, गृह मंत्रालय के साइबर अपराध संबंधी डिजिटल इंटेलिजेंस माध्यमों से मिली सूचनाओं की जांच में बंधन बैंक की गोंडा शाखा में संचालित मेसर्स एआरपीएस इंफ्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के खाते और उससे जुड़े मोबाइल नंबर के संबंध में जानकारी मिली। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस मोबाइल नंबर से संबंधित छह शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, खाते का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेनदेन के लिए म्यूल खाते के रूप में किए जाने की आशंका है। सीओ आनंद राय ने बताया कि उपनिरीक्षक की तहरीर पर रणवीर सिंह और रजनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)

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परसपुर। देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी की छह शिकायतों से जुड़े बैंक खाते के मामले में परसपुर पुलिस ने त्यौरासी निवासी रणवीर सिंह और उनकी पत्नी रजनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को आशंका है कि खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम के लेनदेन में किया गया है।