Gonda News: पत्नी के नाम जमीन खरीदने और मालियत कम दिखाने पर लेखपाल निलंबित

विज्ञापन

एसडीएम के मुताबिक, तहसीलदार की संस्तुति पर कार्रवाई की गई है। लेखपाल पर मूल तैनाती और अतिरिक्त प्रभार वाली ग्राम पंचायतों में कार्यों में लापरवाही बरतने, स्वामित्व योजना के काम लंबित रखने और आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में असंतुष्ट फीडबैक मिलने के आरोप हैं। इसके अलावा बरौली में तैनात लेखपाल नौशाद अली को चार्ज नहीं देने, दिनचर्या बही और संपत्ति रजिस्टर तैयार नहीं करने की भी शिकायत है।आरोप है कि लेखपाल ने पत्नी के नाम खरीदी गई तीन गाटों की भूमि के अंश की मालियत काफी कम दिखाई और इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली। मामले में विभागीय कार्रवाई की गई है। इससे पहले 13 अक्तूबर को एसडीएम ने नवाबगंज गिर्द में तैनात लेखपाल ओमप्रकाश और वजीरगंज के नगवा में तैनात लेखपाल राकेश यादव को भी निलंबित किया था।