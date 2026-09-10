Gonda News: एचपीवी टीकाकरण में देवीपाटन मंडल प्रदेश में छठे स्थान पर

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मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में 17 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उन 14 वर्षीय बालिकाओं को टीका लगाया जा रहा है, जिनका 14वां जन्मदिन हो चुका है और 15वां जन्मदिन अभी नहीं हुआ है। आठ सितंबर तक गोंडा में 74, बलरामपुर में 78, बहराइच में 84 और श्रावस्ती में 84 फीसदी पात्र बालिकाओं का टीकाकरण हो चुका था। मंडल की कुल उपलब्धि 80 फीसदी है। अब प्रशासन ने 17 सितंबर तक शत-प्रतिशत पात्र बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। मंडलायुक्त ने बताया कि 31 जुलाई को अभियान की समीक्षा की गई थी। उस समय मंडल प्रदेश में 15वें स्थान पर था। इसके बाद निगरानी बढ़ाई गई। नतीजा सार्थक रहा।मंडलायुक्त ने अभिभावकों से 14 वर्षीय पात्र बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए समय पर टीकाकरण जरूरी है।