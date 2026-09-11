सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के विवाद व्यापारी विनोद कुमार साहनी (45) की बुधवार रात हत्या कर दी गई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बृहस्पतिवार को लखनऊ में धरने पर बैठ गए। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में लापरवाही बरतने और शिकायत की समय से सुनवाई न किए जाने पर परसपुर थानाध्यक्ष कमल शंकर और शाहपुर चौकी प्रभारी अंकित सिंह, बीट आरक्षी अभिमन्यु भारती को निलंबित कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

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रेक्सड़िया मल्लाहन पुरवा निवासी विनोद शाहपुर बाजार में बर्तन की दुकान चलाते थे। बुधवार रात आठ बजे वह दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। दुकान से कुछ दूर पहुंचते ही चार बाइकों से आए 10 लोगों ने बाइक रोककर विनोद को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। कांता और भाला से हमला किया। घायल विनोद के गिरने पर हमलावर उन्हें मृत समझकर भाग गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें सीएचसी ले गए।यहां से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई। इलाज के दौरान ही विनोद ने तीन हमलावरों की पहचान लिया था। विनोद की ही तहरीर पर बुधवार देर रात 10 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को विनोद की मौत के बाद इसमें हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। एसपी अभिषेक ने बताया कि विनोद का आरोपियों से सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विवाद था। वर्ग विशेष के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट का विवाद हत्या की वजह बनी। आरोपी शुभम सिंह उर्फ गोलू, सुभाष सिंह, अंतिम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश जारी है।