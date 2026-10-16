Gonda News: सास से विवाद के बाद फंदे से लटका मिला बहू का शव

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देहात कोतवाली के लंभुआ बालपुर निवासी सीमा देवी ने बताया कि उन्होंने बेटी रचना की शादी छह माह पहले विनय कुमार से की थी। विनय तीन माह से अहमदाबाद में है। घर में रचना के ससुर सुभाष उर्फ गल्लर और सास रीता रहते हैं।आरोप है कि पड़ोस की महिलाओं से बातचीत करने को लेकर रचना व उसकी सास के बीच विवाद होता था। शुक्रवार को भी इसी बात पर कहासुनी हुई थी। कटरा बाजार थानाध्यक्ष अजय तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। बताया कि सास से विवाद की जानकारी मिली है। सीओ करनैलगंज आनंद राय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।