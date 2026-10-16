Gonda News: एचआईवी व टीबी की जांच ठप बच्चों का चेकअप भी अटका

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एनएचएम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मधुसूदन सिंह ने बताया कि जिले के एनएचएम कर्मी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आंदोलन के कारण विभिन्न योजनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी का काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को मांगों के समर्थन में गोंडा से एनएचएम कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ के आंदोलन में सहभागिता की।एसीएमओ डॉ. सीके वर्मा ने बताया कि एनएचएम कर्मचारी आंदोलन पर है। इसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी कोई खास असर नहीं पड़ा है। नियमित कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। मरीजों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के लिए शुक्रवार को पहुंचे एक मरीज को एचआईवी जांच के लिए आरटीसी सेंटर भेजा गया लेकिन वहां ताला लटका मिला। पता चला कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में मरीज को बाहर से जांच करानी पड़ेगी। जांच नहीं होने से 20 मरीजों को लौटना पड़ा। हेल्प डेस्क और काउंसिलिंग कर्मियों के हड़ताल पर रहने से भी मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी।परसपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) की अनिश्चितकालीन हड़ताल से क्षेत्र के 19 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में टीकाकरण, स्क्रीनिंग और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। ग्रामीण भगौती, हरिशंकर, रामदास, नंदकुमार और सुखदेव ने बताया कि केंद्रों पर सेवाएं बंद होने से लोगों को इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. लवेश शुक्ल ने बताया कि सीएचओ की हड़ताल की सूचना विभाग के उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।